Карпин назвал причину, почему Комличенко не сыграл с «Краснодаром»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин поведал о причине отсутствия центрфорварда Николая Комличенко в поединке восьмого тура чемпионата России против «Краснодара».

«Почему отсутствовал Комличенко? Травмирован», - сказал главный тренер «жёлто-синих» в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Ростов» потерпел поражение в «Краснодаре» со счетом 0:2. После этой неудачи подопечные Карпина с 11 набранными баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В текущем розыгрыше РПЛ Комличенко сыграл семь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.