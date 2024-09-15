Карпин назвал причину, почему Комличенко не сыграл с «Краснодаром»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин поведал о причине отсутствия центрфорварда Николая Комличенко в поединке восьмого тура чемпионата России против «Краснодара».
«Почему отсутствовал Комличенко? Травмирован», - сказал главный тренер «жёлто-синих» в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что «Ростов» потерпел поражение в «Краснодаре» со счетом 0:2. После этой неудачи подопечные Карпина с 11 набранными баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
В текущем розыгрыше РПЛ Комличенко сыграл семь поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.
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