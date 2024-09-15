«Динамо» Махачкала - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В восьмом туре чемпионата России по футболу встречаются «Динамо» Махачкала и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Динамо Махачкала - Спартак Москва
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Протокол игры
|20'Угальде Манфред (0:1)
Волк Давид•Табидзе Джемал•Шумахов Идар•Пальцев Валентин•Сандрачук Александр•Сундуков Темиркан•Глушков Никита Сергеевич•Мрезиг Хуссем•Хоссейннеджад Джавад Мохаммад•Агаларов Гамид•Гаджиев Абакар
Максименко Александр•Рябчук Олег•Литвинов Руслан•Хлусевич Даниил•Бабич Срджан•Маркиньос VI•Барко Эсекьель•Умяров Наиль•Медина Хесус•Бонгонда Тео•Угальде Манфред
Сегодня. Стадион "Анжи-Арена " (Каспийск).
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