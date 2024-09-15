Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал селекцию московского «Спартака».

- Корнеев правильные вещи говорил. «Спартак» взял Барко за 16 миллионов евро – это сумасшедшие деньги на сегодняшний день. Притом что российские клубы не играют и в ближайшее время не будут играть в Европе.

Если бы купили легионера за такие деньги «Акрон», «Динамо» Махачкала или «Факел», какой шум бы подняли? Но когда это делает «Спартак», то считается, что всё нормально.

Зато своего нападающего Мелёшина отправили в Первую лигу в «Сочи». Как так можно было?! Я этого не понимаю. А если Барко травму серьёзную получит? Может, он и хороший игрок, я не спорю, но он не стоит таких денег. Вы можете себе представить, что такое 16 миллионов евро? – вопросил Стипиди.

По информации Transfermarkt, «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро. Аренда Мелёшина в «Сочи» рассчитана до конца сезона. «Спартак» сыграет в восьмом туре чемпионата России сегодня против махачкалинского «Динамо». Начало матча – в 19 часов.