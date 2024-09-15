Семак рассказал о восстановлении Глушенкова

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о восстановлении травмированного полузащитника Максима Глушенкова.
«Четыре недели недостаточно, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая. Медштаб не будет рисковать его здоровьем. Когда разрешат ему играть, тогда он и будет помогать», - передает слова главного тренера пресс-служба петербургского клуба.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний хавбек провел пять поединков, отметившись семью забитыми мячами и одной голевой передачей. После восьми туров «Зенит» с 20 очками находится на первом месте в таблице.
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