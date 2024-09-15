Семак рассказал о восстановлении Глушенкова

«Четыре недели недостаточно, чтобы полноценно срослась кость. Перелом сложный, операция непростая. Медштаб не будет рисковать его здоровьем. Когда разрешат ему играть, тогда он и будет помогать», - передает слова главного тренера пресс-служба петербургского клуба.