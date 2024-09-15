В «Краснодаре» прокомментировали новость о переводе Кривцова в дубль

Член тренерского штаба «Краснодара» Артур Оленин отреагировал на новость о переводе полузащитника Никиты Кривцова в дубль за несогласованное интервью.

«Это полная ложь. Не знаю, откуда это всё родилось. Он никуда не был сослан. Даже не было причин его ссылать», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Во вчерашнем поединке против «Ростова» Кривцов провел на поле 79 минут. «Быки» отпраздновали домашнюю победу со счетом 2:0.

В текущем сезоне полузащитник поучаствовал в восьми поединках российского чемпионата. Кривцов записал на свой счет один забитый мяч. «Краснодар» после восьми игр занимает второе место в турнирной таблице.