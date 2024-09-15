Бывший нападающий московского ЦСКА и краснодарской «Кубани» Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о матче «Краснодар» – «Ростов» (2:0) и претензиях «быков» на чемпионство.

- У «Краснодара» есть определённый костяк, который играет там уже не первый год. Это даёт команде возможность бороться по крайней мере за медали. Про чемпионство, конечно, пока рано говорить, но за медали стабильно они борются.

У «Ростова» было много моментов? Практически в любом матче у каждой команды есть моменты. Понятно, что есть и фактор везения, но обычно лучше их реализует более классная и мастеровитая команда, где собраны футболисты, которые индивидуально сильнее.

Так что всё закономерно. «Краснодар» пытается создать конкуренцию в борьбе за чемпионство, а «Ростов» – это такой крепкий середняк, – сказал Попов.

В турнирной таблице «Краснодар» отстаёт от лидирующего «Зенита» на два очка. Эти команды сыграют между собой через один тур чемпионата России.