Генич отреагировал на шесть голов в матче «Локомотива»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о результативном поединке между «Оренбургом» и московским «Локомотивом» в рамках восьмого тура РПЛ. «Железнодорожники» выиграли на выезде со счетом 4:2.

«Шикарнейшая игра в Оренбурге! Все точно проснулись!» - гласит сообщение Константина в социальных сетях.

После восьми матчей «Локомотив» набрал 18 баллов и располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Зенита» на два очка. «Оренбург» с шестью баллами занимает 12-е место.