Мор назвал два лучших матча ЦСКА в новом сезоне

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о поражении московского ЦСКА от «Зенита» (0:1) в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«ЦСКА провел два лучших матча в сезоне. В Москве против «Локомотива» и «Зенита» - в обоих потерпел поражения. Парадокс, когда они играют агрессивно, мощно и здорово, то проигрывают. Жалко «армейцев», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» набрал 20 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «армейцев», то подопечные Марко Николича с 13 очками находятся на пятом месте.