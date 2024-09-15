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Мусаев прокомментировал победу «Краснодара»

15 Сентября 2024 • 07:44 Комментировать

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о поединке восьмого тура чемпионата России против «Ростова». На своем поле «быки» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Тяжёлая игра. Была задача не дать сопернику легко чувствовать себя на поле. Всегда можно найти вещи, над которыми можно работать. Была игра на встречных курсах. Два мяча забили и не пропустили - довольны», - передает слова Мусаева телеканал «Матч ТВ».

После этого поединка «Краснодар» набрал 18 очков и находится на второй позиции в турнирной таблице. «Ростов» с 11 баллами располагается на седьмой позиции в Премьер-лиге.

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