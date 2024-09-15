Экс-игрок «Спартака»: «Матч должен была заканчиваться со счётом 5:3, 6:3 в пользу «Краснодара»

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о результате поединка между «Краснодаром» и «Ростовом» в рамках восьмого тура РПЛ. «Быки» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«Эта игра должна была заканчиваться со счетом 5:3; 6:3 в пользу «Краснодара». «Краснодар» наиграл на победу, у него было гораздо больше моментов. Что мы увидели только два гола - это недоразумение», - поделился мыслями эксперт в эфире «Матч ТВ».

По итогам восьми туров «Краснодар» с 18 баллами занимает второе место в турнирной таблице, а «Ростов» (11) располагается на седьмой позиции.