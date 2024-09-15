Бубнов назвал точный счёт матча «Динамо» Махачкала - «Спартак»

Московский «Спартак» померяется силами с махачкалинским «Динамо» в рамках восьмого тура чемпионата России. Свое мнение по этому противостоянию высказал бывший защитник «красно-белых» Александр Бубнов.

«1:2. У махачкалинцев волевая команда. Москвичи приедут за победой, ведь они почувствовали, что с «Зенитом» можно бороться за чемпионство, но «Динамо» не будет сдаваться. Ожидается битва», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч «Динамо» и «Спартака» состоится на стадионе в Махачкале 15 сентября. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.