Бубнов предсказал результат матча «Акрон» - «Химки»

Восьмой тур чемпионата России продолжится поединком между тольяттинским «Акроном» и подмосковными «Химками». Об этой встрече поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. В подмосковной команде играют более опытные футболисты. Тольяттинцам может не хватить опыта, чтобы хотя бы сыграть вничью. Гости могут победить, но закономерным результатом будет ничья», - передает слова Александра Sportbox.

Поединок между «Акроном» и «Химками» состоится сегодня, 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают 14-е место в таблице, а гости – 13-е.