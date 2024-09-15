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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Деменко: «Зенит» мог ещё забить»

15 Сентября 2024 • 03:40 Комментировать

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата стал поединок питерского «Зенита» и московского ЦСКА - чемпион страны выиграл с минимальным преимуществом, но бывший игрок клуба Максим Деменко считает, что забить можно было и больше. По его словам, команды выдали неплохой матч.

- Матч неплохой, на самом деле. Я ранее говорил, что «Зенит» столкнётся с проблемами, но мы видели, что тяжёлый матч был. «Зенит» забил свой гол, мог ещё забивать, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.

В результате победы питерцы возглавили турнирную таблицу российского чемпионата Премьер-лиги.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Максим Деменко
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