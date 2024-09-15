«Динамо» Махачкала – «Спартак»: Возможные стартовые составы на воскресный матч РПЛ

В последнем матче восьмого тура чемпионата России московский «Спартак» сыграет в гостях с «Динамо» из Махачкалы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы.

«Динамо» Махачкала: Волк, Сандрачук, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Джавад, Абакар Гаджиев, Агаларов.

«Спартак»: Максименко, Рябчук, Абена, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Умяров, Медина, Угальде, Бонгонда, Барко.

За «Спартак» не смогут сыграть дисквалифицированные защитник Даниил Денисов (собрал коллекцию из четырёх жёлтых карточек в РПЛ) и полузащитник Роман Зобнин (удалён в прошлом матче).

Повреждения у защитника «красно-белых» Никиты Чернова, у нападающего московской команды Виллиана Жозе. Зато защитник Алексис Дуарте полетел со спартаковской командой на каспийский выезд.

Повреждение было у нападающего махачкалинского «Динамо» Эгаша Касинтуры, но вполне вероятно, что он полностью восстановился и готов принять участие в предстоящем матче.

В седьмом туре «Спартак» ЧР выиграл у «Рубина» (1:0), а махачкалинское «Динамо» с таким же счётом победило «Крылья Советов». «Красно-белые» набрали четырнадцать очков, у махачкалинцев в активе восемь баллов.

Матч между махачкалинским «Динамо и московским «Спартаком» в восьмом туре ЧР состоится сегодня, 15 сентября, в Каспийске на «Анжи Арене» Начало – в 19:00. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов