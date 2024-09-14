Булыкин: «Нужно доверять нашей молодёжи, тогда и будут рождаться молодые звёздочки»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об игре молодого хавбека «железнодорожников» Алексея Батракова.

Эксперт признался, что его радует отсутствие большого количества легионеров в составе «Локомотива».

«Батраков — вообще красавчик, вышел на очень высокий уровень. Этот пример показателен — нужно доверять нашей молодежи, тогда и будут рождаться молодые звездочки», — заявил Булыкин «РБ Спорту».

По мнению Булыкина, если Батраков был бы в «Зените», то не заиграл бы, ведь там у клуба другая политика.

В этом сезоне 19-летний Батраков появился на поле в восьми матчах РПЛ, забил пять мячей и стал автором пяти результативных передач.