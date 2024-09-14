«Соболеву было сложно» — Игонин

Экс-футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался об игре нападающего «сине-бело-голубых» Александра Соболева в матче с ЦСКА.

Стоит сказать, что для 27-летнего форварда данный поединок стал дебютным за санкт-петербургский клуб.

«Соболеву было сложно. Видно, что три нападающих «Зенита» не очень скоростные, защитники ЦСКА спокойно противостояли форвардам петербуржцев», — приводит слова Игонина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, в такой игре был бы более полезен Максим Глушенков, пропустивший матч из-за травмы.

Встреча восьмого тура чемпионата России завершилась победой «Зенита» над ЦСКА с минимальным счетом 1:0.