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Барбоза — о новичке «Спартака»: «Это большой талант»

14 Сентября 2024 • 23:22 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
1 6.00 X 3.80 2 1.60
Через 19 ч. 9 мин.

Известный агент Паулу Барбоза высказался о новичке московского «Спартака» Маркиньосе.

«Маркиньос еще принесет пользу «Спартаку». Это талантливый игрок, клуб за ним следил. Если его взяли за 5 миллионов (евро) — это хорошая сделка. Это большой талант», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

Напомним, текущим летом «Спартак» приобрел Маркиньоса у венгерского «Ференцвароша». В составе «красно-белых» бразилец принял участие в семи матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор 24-летнего Маркиньоса со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года.

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