Карпин: Если я начну говорить о судействе, то меня пожизненно дисквалифицируют

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о судействе в матче против «Краснодара».

Встреча восьмого тура чемпионата России завершилась поражением команды Карпина со счетом 0:2.

«Мне очень хочется говорить о судействе, очень. Но если я скажу половину того, что я думаю о судействе, то меня пожизненно дисквалифицируют», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

При этом специалист дал обещание, что после выхода на пенсию обязательно все выскажет про судей, ведь ему будет уже не страшна дисквалификация.

В девятом туре Российской премьер-лиги «Ростову» предстоит встретиться с махачкалинским «Динамо».