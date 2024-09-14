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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: Если я начну говорить о судействе, то меня пожизненно дисквалифицируют

14 Сентября 2024 • 23:00 Комментировать (1)
Краснодар
2:0
Ростов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о судействе в матче против «Краснодара».

Встреча восьмого тура чемпионата России завершилась поражением команды Карпина со счетом 0:2.

«Мне очень хочется говорить о судействе, очень. Но если я скажу половину того, что я думаю о судействе, то меня пожизненно дисквалифицируют», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

При этом специалист дал обещание, что после выхода на пенсию обязательно все выскажет про судей, ведь ему будет уже не страшна дисквалификация.

В девятом туре Российской премьер-лиги «Ростову» предстоит встретиться с махачкалинским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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GB11045
14 Сентября 2024 в 23:08
Если я буду говорить о болонке- до него все равно ничего не дойдет.
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