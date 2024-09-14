Карпин: Игроки «Ростова» хотят забивать, просто не могут

Наставник «Ростова» Валерий Карпин поделился комментарием после проигранного матча «Краснодару».

В рамках восьмого тура Российской премьер-лиги «Ростов» уступил на выезде «быкам» со счетом 0:2.

— Почему не смогли забить? Хорошо, что моменты есть, но проблема, что их не можем реализовать. Не могу же я просто попросить ребят забивать. Они ведь этого тоже хотят, просто не могут, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

В настоящий момент «Ростов» находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В копилке команды Карпина 11 очков после восьми туров.

Следующим соперником дончан в РПЛ станет махачкалинское «Динамо».