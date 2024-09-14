Сперцян: «Достаточно интересная игра, просто нам удалось реализовать моменты»

Лучший футболист встречи «Краснодар» - «Ростов» Эдуард Сперцян для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Победа 2:0 - уверенная победа, или нам кажется, что была уверенная игра?

- Тяжело сказать, была такая открытая игра. Мы знаем, что «Ростов» - очень тяжелый соперник, команда, которая всегда прессингует и играет в интересный футбол. Конечно, было тяжеловато. Хорошо, что забили. Конечно же, Стас выручал. Мы дисциплинированно сыграли в обороне. Тяжелый матч, хорошо, что он закончился так, а мы реализовали свои моменты.

- По таймам как они отличались друг от друга?

- С переменным успехом, то мы атаковали, то «Ростов». То они держали мяч, то мы. Такая достаточно интересная игра, просто нам удалось реализовать моменты.

- Можно уже сказать об установке перед матчей, данной не Мурадом Мусаевым, а Артуром Олениным? Насколько она выполнена, в чем состояла?

- Все то же самое. Я думаю, что вся команда, мы разговариваем между собой в раздевалке. Все всегда настроены на игру по-боевому, все подсказываем друг другу, поэтому не было разницы. У нас все заряжены, все подсказывают.

- Сегодня вы автор дубля, забили два мяча, которые привели к победе. По каждому мячу, можно сказать, что 50% можно отдать партнерам?

- Конечно, каждый гол - это заслуга не одного игрока, а всей команды. Поэтому можно сказать, что Виктор отдал две голевые передачи. В первом я хорошо «подобедал», а во втором - неплохо получилось.

- Если смотреть с трибуны, какой более эстетический получился гол?

- Я думаю, что второй. В целом такая атака вертикальная и быстрая. Всё по темпу.

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- Можно сказать, что «Краснодар» сейчас набрал тот ход, которого не было с начала сезона, и продолжает двигать маховик атак и обороны?

- Можно так сказать, но нам в начале сезона просто не хватало победы, не хватало забитого мяча. Была реализация, но самое главное, что мы не останавливались и работали все вместе. Это всё плоды нашей упорной работы и веры.