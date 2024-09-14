Карпин: «Из-за того, что хотели отыграться, немного сошли с ума»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Явно не тот результат, на который рассчитывали. В чем причина, если разбирать и анализировать по горячим следам?

- Причина? Причина в двух штрафных, так скажем. В чужой штрафной не забиваем, в своей - привозим.

- Два тайма были разными. В первом достаточно равная борьба, во втором - много фолили. Но имели момент, ВАР отменил. Что скажете по действиям своей команды в обоих таймах?

- В первом тайме очень понравилось. Равной игры я не увидел. В первом тайме «Ростов» играл в футбол.

- Николай Комличенко сегодня отсутствовал. По какой причине? Вместо него был Голенков. Насколько замена оправдала себя?

- Замена? У нас играют то Голенков, то Комличенко. Что значит «замена»?

- Вы довольны его действиями?

- Да.

- Что говорили в перерыве между таймами, как настраивали на вторую 45-минутку?

- Говорил, что надо так же играть, как мы играли в первом тайме. К сожалению, во втором тайме перестали контролировать игру. Я думаю, из-за того, что хотели отыграться, немного сошли с ума, так скажем.

Реклама

- Сегодня во втором тайме было много ошибок. С чем можете связать неуверенность и неточность в передачах?

- Они и в первом были. Не то, что во втором стало больше. В первом тоже было.

- Насколько разочарованы тем, что сегодня опять проиграли? В чем нужно прибавлять и усиливать игру?

- Во всем.