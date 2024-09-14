Тренер «Краснодара» Оленин: «Некуда нам было деваться, нужно было выигрывать»

Тренер «Краснодара» Артур Оленин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом».

- Хочу поздравить всех болельщиков, которые действительно создали атмосферу на стадионе, которая позволяла нам выиграть. Некуда нам было деваться, нужно было выигрывать. Спасибо им огромное. Будем стараться добиваться побед. Что касается игры, она была для болельщиков красивой. Забили два гола, много моментов не реализовали, но были моменты, где «Ростов» мог нам забить. Над этим нужно нам работать, чтобы не была игра на встречных курсах. Мы довольны, что много в атаку работаем, но нужно избегать игры на встречных курсах. Есть над чем работать.

- Можно сказать, что вы довольны содержанием игры своей команды?

- По содержанию - всегда есть над чем работать. Хотелось бы, чтобы была такая игра сбалансированная, чтобы было меньше моментов возле наших ворот и чтобы было больше у ворот соперника. Но результатом я доволен.

- Если сегодня смотреть по рисунку, центр поля практически не играл, играли фланги. Это была такая домашняя заготовка? Удобно было «Краснодару» играть в таком темпе?

- Мы всегда стараемся играть в комбинационный футбол. Принципиально для нас атаковать через центр, но использование флангов - один из методов доставки мяча в штрафную.

- Замены, насколько влились в состав игроки? Насколько довольны тем, как вышли запасные?

- Мы довольны.

- Кого-нибудь сегодня можете выделить? Если не игрока, то какую-то линию, которая сегодня сыграла безупречно.

- Я хочу выделить всех ребят и всю команду, которая сегодня не пропустила ни одного гола.

- Перед матчем рассчитывали на такую игру «Ростова»?

Реклама

- Мы рассчитывали, что будет такая тяжелая бойцовская игра, где будут все время единоборства, где будет борьба. Нужно было не проиграть свои дуэли один в один и постараться быстро перевести мяч в линию атаки.