«Это самый слабый «Зенит», с которым я играл» — Жемалетдинов

Полузащитник московского ЦСКА Рифат Жемалетдинов поделился комментарием об игре с «Зенитом».

В матче восьмого тура чемпионата России «армейцы» проиграли на своем поле команде Сергея Семака со счетом 0:1.

«Это самый слабый «Зенит», с которым я играл. Мы полностью контролировали встречу», — заявил Жемалетдинов «Чемпионату».

По мнению футболиста, ЦСКА сам виноват в поражении, ведь когда не забиваешь ты, то обязательно забивают тебе.

На данный момент «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков в восьми играх.

Следующим соперником ЦСКА в РПЛ станет казанский «Рубин».