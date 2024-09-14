Гуарирапа рассказал, что был близок к переходу в «Зенит»

Форвард ЦСКА Сауль Гуарирапа мог оказаться в «Зените» в минувшее трансферное окно.
«Я проходил медосмотр для «Зенита», но в конце ничего не получилось. В футболе это нормально», — приводит слова Гуарирапы «Чемпионат».
Контракт форварда принадлежит «Сочи», а за ЦСКА он выступает на правах аренды. В составе «армейцев» венесуэлец принял участие только в одной игре чемпионата России, в которой не отметился голевыми действиями.
На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В копилке команды Марко Николича 13 очков.
В следующем туре «красно-синие» отправятся в Казань к местному «Рубину».
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