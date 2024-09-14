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Три игрока «Ростова», из-за которых команда Карпина уступила «Краснодару» в южном дерби

14 Сентября 2024 • 21:17 Комментировать
Краснодар
2:0
Ростов

Ставим оценки футболистам Валерия Карпина

Не смог «Ростов» совладать с победной поступью «Краснодара», седьмую победу подряд одержали «быки». И это без Джона Кордобы, пропускавшего матч из-за дисквалификации. Казалось, что ростовчане окажут больше сопротивления, но были игроки, тянувшие команду ко дну.

Давайте разбираться, из-за кого же «Ростов» проиграл южное дерби? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Краснодар2:0Ростов
(1:0) Сперцян Эдуард16'  
(2:0) Сперцян Эдуард77'  
Агкацев СтаниславПетров СергейТормена ВиторКоста ДиегоГонсалес Джованни  88'Батчи Жоау 79' (Козлов Данила Сергеевич ( 79') Кривцов Никита 79' (Кобнан Мозес ( 79') Сперцян ЭдуардЧерников Александр 71' (Кевин Пина ( 71') Виктор Са 86' (Олусегун Олакунле ( 86') Смолов Фёдор
Запасные: Дюпин ЮрийОлаcа ЛукасКайо ПанталеаоАрутюнян Георгий
Одоевский ДаниилЛангович Андрей  70'Сако УмарОсипенко МаксимВахания Илья 84' (Байрамян Хорен ( 84') Саравия Родриго  44' 84' (Эль-Аскалани Эяд ( 84'Шанталий Даниил 90') Глебов ДанилКучаев Константин 46' (Щетинин Кирилл ( 46'  76') РоналдоГоленков Егор 88' (Шамонин Антон ( 88') Сутормин Алексей  72'
Запасные: Мохебби МохаммадМелёхин ВикторЯтимов РустамИгнатов ГерманХанкич Хидает
14 сентября. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «КРАСНОДАР» – «РОСТОВ»

КОНСТАНТИН КУЧАЕВ – 4,0. Удивительно, но несмотря на 0 забитых мячей, атака сыграла добротно. Куда серьёзнее подводила полузащита и оборона. Худшим в центре поля был Константин Кучаев, которого Батчи и Сперцян вообще не замечали.

Кучаев проиграл четыре единоборства из шести, дважды был обыгран, а когда помогал атаке – получалось ещё хуже. Всего 14 точных передач накопил, ни разу игру не обострил.

АНДРЕЙ ЛАНГОВИЧ – 3,5. На другом фланге «страдал» Андрей, которому доставалось ещё больше. Са буквально возил Ланговича, не позволяя тому к мячу приблизиться. Трижды Виктор прошёл защитника на дриблинге, отдал из-под него голевой пас.

Старался Андрей ещё и атаке помогать, только усугубляя ситуацию. 19 потерь совершил в подключениях, ещё и жёлтую карточку поймал, срывая контратаку «Краснодара».

МАКСИМ ОСИПЕНКО – 3,5. Такой же провал был в центре обороны, где Максим терял и второй темп от Сперцяна, и первый от Смолова. Фёдор легко обыграл Осипенко и забил гол – не засчитали из-за офсайда. Сперцян без помех бил из зоны Максима и установил окончательный – здесь уже отменять причин не было.

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Очень сложно было мощному Осипенко успевать (он и не успевал) за юркими форвардами, так он ещё и верх проигрывал – три раза из четырёх.

Худший игрок матча
Максим Осипенко Андрей Лангович Константин Кучаев Другой, напишу в комментариях
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Ростов Краснодар

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