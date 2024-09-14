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​В ЦСКА негодуют из-за грубой игры Алипа

14 Сентября 2024 • 21:14 Комментировать (2)

В восьмом туре российского чемпионата питерский «Зенит» оказался лучше московского ЦСКА, обыграв армейцев с минимальным преимуществом. Впрочем, полемику вызвал не столько результат, сколько поведение одного из игроков «Зенита». Нуралы Алип очень грубо и некорректно повёл себя по отношению к Мойзесу. И его поведение прокомментировал директор по коммуникациям московского ЦСКА - Кирилл Брейдо.

- Сегодняшний эпизод заставляет нас задуматься о качествах человека. Зачем после незафиксированного фола со своей стороны буквально прыгать на лежащего Мойзеса и хватать его за шею? И, кстати, эта провокация привела к остановке матча на несколько минут. Арбитр никак не отреагировал, - цитирует слова Брейдо Metaratings.ru.

Питерский клуб сейчас лидирует в турнирной таблице российского чемпионата.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Нуралы Алип ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Футбол.Игра.
14 Сентября 2024 в 22:02
С годами в ЦСКА ничего не меняется. Все те же песни, исполнители разные. После матча 05 ноября 2006 года, главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев: «Не знаю, почему вокруг этой встречи подняли такую истерию. Лучше говорить о футболе, об игровых качествах, чем всю вину валить на судей. Если взять матч целиком, у «Зенита» практически не было моментов. Зато команда преуспела в грубой игре. Не знаю, может, такая установка у зенитовцев была? Нужно подопечных учить играть в футбол, а не таким вещам».
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Влад810
14 Сентября 2024 в 21:40
Всё равно судья играл на газмяс,поэтому ЦСКА нужно было выпускать молодежь,пусть бы играла...Газмясу нужно предоставить отдельную лигу из одной команды,пусть сам с собой играет...
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