​В ЦСКА негодуют из-за грубой игры Алипа

В восьмом туре российского чемпионата питерский «Зенит» оказался лучше московского ЦСКА, обыграв армейцев с минимальным преимуществом. Впрочем, полемику вызвал не столько результат, сколько поведение одного из игроков «Зенита». Нуралы Алип очень грубо и некорректно повёл себя по отношению к Мойзесу. И его поведение прокомментировал директор по коммуникациям московского ЦСКА - Кирилл Брейдо.

- Сегодняшний эпизод заставляет нас задуматься о качествах человека. Зачем после незафиксированного фола со своей стороны буквально прыгать на лежащего Мойзеса и хватать его за шею? И, кстати, эта провокация привела к остановке матча на несколько минут. Арбитр никак не отреагировал, - цитирует слова Брейдо Metaratings.ru.

Питерский клуб сейчас лидирует в турнирной таблице российского чемпионата.