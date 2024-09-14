Аленичев выделил две команды РПЛ, которые его разочаровали

Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, какие команды РПЛ его разочаровали в текущем сезоне.

«Вряд ли кто-то перед сезоном ожидал, что «Ахмат» за семь игр наберет всего пять очков. Второе разочарование — «Факел». Местные болельщики не заслуживают того, что команда сейчас показывает», — заявил Аленичев «Чемпионату».

В настоящий момент «Ахмат» и «Факел» находятся в зоне прямого вылета, имея в своей копилке по пять очков. Стоит сказать, что воронежский коллектив уже провел свой матч восьмого тура, а у «Ахмата» есть игра в запасе.

15 сентября подопечные Сергея Ташуева встретятся в гостях с московским «Динамо». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:15 по столичному времени.