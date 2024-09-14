Дублем Сперцяна «Краснодар» прибил «Ростов» и продолжил погоню за «Зенитом»

«Краснодар» и «Ростов» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч восьмого тура состоялся 14 сентября на стадионе «Краснодар Арена».

Южное дерби закрывало воскресную программу тура. Лучшая команда августа (этот титул «Краснодар» выбил из «Локомотива» в последнем туре) принимала «Ростов» Валерия Карпина. «Быки» идут на серии из шести побед подряд, преследуют «Зенит» и чувствуют себя прекрасно. Но перед игрой с «Ростовом» тревожность ощущалась. Легионеры приехали уставшими, а Джон Кордоба пропускал матч из-за дисквалификации.

Зато в стартовый состав «Краснодара» вернулись Смолов, Кривцов и Черников. Но начали с активности не они, а ростовчане, устроившие что-то вроде суматошного навала. В одном из эпизодов мяч попал в плечо Диего Косте, и арбитр указал на «точку». Хорошо, что подозвали Казарцева к монитору и увидел он, что фола не было. Вернулся в поле и отменил своё решение.

А «Краснодар» обозлился на такой ход событий, почти тут же проведя голевую атаку. Виктор Са разогнался на левом краю штрафной площади и пробил в дальний угол, попутно задев защитника. Одоевский отразил точно на ногу Сперцяну, Эдуарду осталось попасть с метра по пустым воротам – 1:0.

И опять включился «Ростов». Голенков ловит мяч в штрафной площади, отбрасывает под удар Глебову, но тот палит рядом со штангой. Затем Роналду вообще забивает, поймав отскок после подачи и суматохи, однако Казарцев сразу фиксирует фол в атаке – это Вахания толкнул Батчи. Жоау на этот фол ответил плотным ударом из-за пределов штрафной площади – мяч чиркнул по перекладине и покинул пределы поля.

Перед перерывом команды ещё раз обменялись моментами: Сутормин после очередной классной скидки Голенкова умудрился пробить точно в голкипера, а Батчи вообще пальнул выше ворот после отличного соло Сперцяна в контратаке. Реализация подводила обе команды. С «болезнью» этой лучше справился «Краснодар».

Фёдор Смолов классно качнул Осипенко на углу штрафной площади и классно пробил в дальний угол. Вроде бы красота и 2:0, но в офсайде принимал мяч форвард «Краснодара». Моментально наказывать должен был Голенков, которому Роналдо покатил на пустые уже ворота. С пяти метров бил Егор, умудрившись взять выше цели.

Всеобщие страдания за 13 минут до конца основного времени завершил Сперцян. Эдуард у штрафной площади получил мяч от Са, почему-то не встретил никакого сопротивления и упаковал мяч в нижний угол – 2:0. Всё на этом, седьмая подряд победа «Краснодара»! «Быки» вместе с «Локомотивом» продолжают погоню за «Зенитом».