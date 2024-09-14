Карпин объяснил, почему Уткин покинул «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос об уходе полузащитника команды Даниила Уткина в аренду в «Ахмат».

— Он был в обойме, но хотел получать больше игрового времени, поэтому поехал в «Ахмат», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Уткин выступал за «Ростов» с 2022 года. За это время он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором 17 результативных передач.

Действующий контракт 24-летнего Уткина с «Ростовом» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в шесть миллионов евро.