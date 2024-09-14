Сперцян оформил дубль в матче с «Ростовом»

В последнем субботнем матче восьмого тура Премьер-лиги «Краснодар» играет против «Ростова». «Быки» ведут с начала встречи, когда отличился Эдуард Сперцян. Он же стал автором и второго гола в поединке, нанеся результативный удар на 77-й минуте поединка.

Виктор Са по левому флангу пролетел практически через всё поле, после чего отдал пас в центр к радиусу штрафной на Сперцяна, который вторым касанием пробил идеально в левый нижний угол.

На табло 2:0. У «Краснодара» отличные шансы делить второе место в таблице по итогам тура. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.