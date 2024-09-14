Вендел уверен, что Соболев принесёт много пользы «Зениту»

Хавбек санкт-петербургского «Зенита» Маркус Вендел высказался о новом форварде команды Александре Соболеве.

Бразилец заявил, что в «Зените» всегда тепло встречают новичков, и Соболев не является исключением.

«Уверен, что принесет много пользы и, надеюсь, много радости болельщикам», — цитирует Вендела «Чемпионат».

27-летний Соболев дебютировал за «Зенит» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги с ЦСКА (1:0). Форвард отыграл ровно час, но отметиться результативными действиями не смог.

После восьми туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своей копилке 20 очков.