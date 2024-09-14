Камоцци: «Покупка Николсона поставила Соболева в неудачное положение»

Итальянский менеджер Франко Камоцци в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о нападающем «Спартака» Шамаре Николсоне.

— Я считаю, что покупка Николсона была очень неудачной. Кроме того, он поставил Соболева в неудобное положение, так как он был стартовым центральным нападающим «Спартака». История доказала бесполезность его покупки и теперь я думаю, что это просто отчаянный шаг «Спартака», который не нашел покупателей на Николсона. Тем, кто поспособствовал покупке, должно быть стыдно, — сказал Камоцци.

Напомним, Николсон выступает за «Спартак» с 2022 года. В текущем сезоне у 27-летнего форварда только один выход на поле в РПЛ.