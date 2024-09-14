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Масалитин: «С ЦСКА злую шутку сыграли нервы, не хватило хладнокровия» эксклюзив

14 Сентября 2024 • 20:10 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
0:1
Зенит

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении ЦСКА от «Зенита», 0:1.

- От ЦСКА ждали большего?

- «Армейцы» меня приятно удивили своей игрой. Они смело шли в прессинг, не давали разыгрывать сопернику комбинации. Даже больше владели мячом, что удивительно. Я думал, они больше будет играть от обороны, на контратаках. А они навязали свою игру и ничего не давали создавать «Зениту». Если бы играли в регби, по очкам победили бы. Удивлен тому, что ребята с поставленным ударом, как Файзуллаев, Обляков, Жемалетдинов ни разу не попали в створ ворот. Злую шутку сыграли нервы. Была какая-то перезаряженность. Не хватало хладнокровия. А питерцы нашли свой момент. С этой зоны, кстати, команда Семака забивала и «Пари НН». А здесь была стопроцентная ошибка Мойзеса. У ЦСКА же не нашлось таких действий впереди. Были какие-то интересные подходы, комбинации. А последнего паса не нашлось. Но в целом игра смотрелась.

- Не показалось, что у «Зенита» был переизбыток футболистов атаки?

- Семак поставил сразу трех центральных нападающих, и было интересно посмотреть, как они будут разбираться. Отсюда и невнятные действия этой тройки. Кассьерра еще пытался как-то подыгрывать, а Соболев и Гонду терялись.

- Соболев провалил дебют?

- Он долго не играл. Редко бывает, что человек выезжает только за счет эмоций и желания. Если был бы соперник послабее, возможно мы бы увидела яркий дебют Александра. А у ЦСКА все-таки квалифицированные защитники. К сожалению, они допустили роковую ошибку.

- Можно констатировать, что у «Зенита» Лусиано - суперприобретение? Три матча - пять голов.

- Глушенков так же начинал. А теперь они будут бороться за место в составе. Интересно будет посмотреть на это. Понятно, что Лусиано - это центральный нападающий. Он не вингер. Но на этом месте он приносит пользу.

- Какие перспективы у ЦСКА в медальной борьбе?

- Первое место уже практически нереально занять. Под такие задачи нужны другие футболисты. Кстати, очень хорошо на замену вышел Гуарирапа. Видно, что он может и принять мяч и удержать его. Появление этого форварда на поле оживило игру впереди. Также понравился Жемалетдинов. Не понял, почему Николич его заменил. Он не выпадал, играл остро, мяч через него двигался очень хорошо. По мне напрашивалась замена Мусаева. Думаю, Николич доверился своему чутью и понадеялся, что Тамерлан найдет момент, но он выпадал из игры.

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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TEREX
14 Сентября 2024 в 20:30
дык энта ни конския невры падвили..)) энта у них капыта ни паткованы..))
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ингерман
14 Сентября 2024 в 20:15
ай масол дундук.. сиськам ничего не хватило.. кхе-кхе..
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