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Петржела: «В России «Зениту» нет равных»

14 Сентября 2024 • 20:09 Комментировать

Бывший рулевой «Зенита» Властимил Петржела не видит конкурентов для питерской команды в Российской премьер-лиге.

«В России «Зениту» нет равных. Глубина состава «сине-бело-голубых» позволит им выиграть чемпионат в седьмой раз подряд», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Петржела отметил, что ЦСКА не является конкурентом «Зенита» в борьбе за первое место в российском чемпионате.

Напомним, что в субботу «Зенит» обыграл на выезде ЦСКА со счётом 1:0. Автором единственного гола стал летний новичок «сине-бело-голубых» - Лусиано Гонду.

Добавим, что в следующем туре Премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Факел».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
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