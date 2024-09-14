Жемалетдинов: «Надеюсь, Батраков уедет в Европу»

Хавбек ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался об игре 19-летнего полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Я искренне очень рад за Батракова. Молодец! Надеюсь, будет так же продолжать и уедет в Европу, где будет показывать такие же результаты», — приводит слова Жемалетдинова «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Батраков принял участие в восьми матчах чемпионата России, забил пять мячей и записал на свой счет пять результативных передач.
Стоит сказать, что на данный момент Батраков является лучшим игроком РПЛ по системе гол+пас.
В восьми турах «Локомотив» набрал 18 очков и сейчас занимает второе место в чемпионате России.
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