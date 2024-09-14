Латышонок рассказал, как в «Зените» приняли Соболева

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок ответил на вопрос, как в команде приняли форварда Александра Соболева.

— Хорошо приняли Соболева. Он сегодня сыграл нормально. Но оценку должен давать тренер, а не я, — цитирует Латышонка «Чемпионат».

14 сентября Соболев дебютировал за «Зенит» в матче с ЦСКА. Игра восьмого тура чемпионата России завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых». 27-летний Соболев провел на поле 60 минут и не отметился результативными действиями.

После восьми туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 20 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака встретятся с «Факелом».