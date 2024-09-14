Николич: «Уверен, что нам это футбол вернёт в следующих матчах, если так продолжать»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Такой эмоциональный матч получился. Есть ощущение, что вы считаете, что сегодня должны были выигрывать.

- Как минимум должны были не проиграть. А победить? Футбол - такая игра. Я ничего не могу плохого сказать сегодня парням. Я должен быть счастлив. Я им уже сказал в раздевалке - это не мое. Я одну вещь не люблю в футболе - это проигрывать. Но с этой командой сегодня, с ее эмоциями, настроем, борьбой, качеством игры в каждом смысле - при прессинге, при переходе, при обороне и конструировании атаки. Не хочется проигрывать. Ребятам сказал, надо поднять головы вверх. Следующая игра через три дня - «Краснодар» здесь. Спасибо болельщикам, которые болели за нас весь матч. В принципе, это всё, новый матч впереди.

- Что касается каких-то конкретных вещей. Есть вещи, которые сегодня, кроме того, чтобы забить, еще можно было бы улучшить?

- Всегда есть что улучшить. Конечно, если кто-то говорит, что у нас всё хорошо на 100%, то так не бывает никогда ни у кого. Я сказал, что для меня самое важное в футболе - прессинг и по отношению к игре, желанию, борьбе, эмоциях, всёму, что нужно, и по качеству игры меня многие вещи устраивали сегодня. Только результат не устраивает. Но продолжаем работать дальше. Уверен, что нам это футбол вернет в следующих матчах, если так продолжать.

- Гуарирапа и Мусаев отрезок матча играли вместе. Насколько это возможно с начала матча в будущем? Или все-таки они будут бороться за место в составе, и нападающий будет один?

- Вы должны знать, что я люблю играть в два и даже три нападающих, а так, слава богу, сейчас есть возможность. До сих пор не было, но просто надо чуть-чуть времени. Будем работать, будем чуть-чуть менять еще пару вещей. Самое важное - сказать парням: «Выше нос, продолжаем дальше». Если мы точно так будем дальше играть, то у нас все получится.

- Вы в первом тайме очень много о чем-то говорили с резервным арбитром, а потом уже были претензии к главному. О чем говорили с резервным?

- Мы общаемся так. Ничего особенного. Я просто про критерии, чтобы были одинаковые по карточкам и фолам. Просто говорили друг с другом.