Семак объяснил ранний уход с поля Барриоса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Про замену в перерыве интересно узнать. Почему именно Алип вместо Барриоса?

- Потому что Барриос был на карточке. Естественно, манера его игры такая, что вероятность получить вторую - достаточно высока, поэтому мы, учитывая ситуацию и то, что Вендел с Барриосом были на карточке, хотя бы одного решили снять. Потому что Барриос оборонительного плана, и вероятность какой-либо ошибки или вынужденного действия, когда нужно сфолить, риск многократно возрастает. У Вендела позиция выше, поэтому вероятность немного ниже. Поэтому выбрали Барриоса в этом отношении.

- Про Караваева. В заключении матча несколько раз на позиции центрфорварда - это как понимать?

- Хорошие подключения, но, к сожалению, не реализовал те моменты, очень острые моменты. Здесь более хладнокровно. К сожалению, не сильная его нога. Он уходил под левую ногу, но мог, конечно, в этих моментах сыграть острее, безусловно, мог забивать.

- Но он не конкурент пока на этой позиции Соболеву и Кассьерре?

- Нет, он не конкурент, у него другая позиция.