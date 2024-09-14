Жемалетдинов — о «Зените»: «Немного женский футбол»

Хавбек ЦСКА Рифат Жемалетдинов высказался о постоянных падениях игроков «Зенита» на газон.

«А что удивляться? Они всегда так падают после каждого прикосновения. Такой немного женский футбол. Мы бьемся, а они просто падают», — цитирует Жемалетдинова «РБ Спорт».

14 сентября ЦСКА проиграл дома «Зениту» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 0:1. Единственный гол забил Лусиано Гонду.

Следующим соперником ЦСКА будет «Краснодар». Кубковая встреча Пути РПЛ состоится в среду, 18 сентября. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.