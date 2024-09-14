Семак: «ЦСКА смотрелся живее, сегодня игра у нас не получалась»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Расскажите про выбор стартового состава и нападения. Не перебор получился - Кассьерра, Соболев и Лусиано?

- Я думаю, нет. Мы и гол забили, когда Матео пошел на завершение, и Соболев был, Лусиано пошел. Тройка вверху хорошо играет, хорошие передачи, еще могли забивать - такой же момент был у Кассьерры, поэтому тройка была оптимальной на сегодняшний день, учитывая, что и Мостовой долго не получал игровую практику, и тот же Педро вернулся за день в расположение нашей команды. Поэтому на сегодняшний день решили так. И Соболеву нужно набирать потихоньку. Я думаю, на сегодняшний день оптимальная тройка атакующих игроков. Заодно посмотрели, конечно, как в этом сочетании смотрятся игроки.

- Как, удовлетворены?

- Я думаю, сегодня много ошибались и тяжелее выглядели физически, много брака было. Возможностей много было контратаковать, поэтому ЦСКА был свежее и мобильнее, много подборов подбирал. Что касается самой игры, после забитого мяча ЦСКА владел преимуществом большую часть. У нас были тоже хорошие подходы, у Славы Караваева, Кассьерры для того, чтобы забить. Поострее даже. Знали, что с ЦСКА сложно играть в позиционной атаке, чем в контратаках. Команда привыкла играть все-таки на контратаках. Отходит, хороший средний блок, обороняться команда умеет. А дальше уже за счет исполнительского мастерства и быстрых атак. Но сегодня сыграли нормально, но не хватало активности в плане контроля самой игры. ЦСКА смотрелся живее, сегодня игра у нас не получалась, потому что не было скорости игры, не было качества в передачах, остроты в принятии решений. Даже в этой игре у нас были хорошие шансы. Один из них мы забили и дотерпели. Такие матчи бывают. Поздравляю ребят с победой. Давно не выигрывали у ЦСКА в основное время, поэтому сегодня случилась та победа. Это футбол. В прошлом сезоне ЦСКА выиграл без моментов с пенальти, который мы сами себе придумали. Сегодня удача немножко улыбнулась нам. Будем готовиться к следующему матчу.