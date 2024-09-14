Николич — о Гуарирапе: «В этом парне что-то есть»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич поделился комментарием о дебюте форварда Сауля Гуарирапы в минувшей игре с «Зенитом».

В восьмом туре чемпионата России ЦСКА проиграл дома «Зениту» со счетом 0:1. Гуарирапа вышел на замену на 71-й минуте.

«Первая игра Гуарирапы — видно, что здоровый физически. Но надо работать, ему нужно время. В этом парне что-то есть», — цитирует Николича «Чемпионат».

На данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 13 очков. В следующем туре «армейцы» будут гостить у казанского «Рубина». Игра пройдет 21 сентября, начало — в 19:00 по мск.