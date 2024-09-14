Вендел: «Уверен, что сегодня в том числе новая схема впереди принесла нам победу»

Лучший футболист встречи ЦСКА - «Зенит» Маркус Вендел для «Матч ТВ» поделился впечатлениями от игры.

- Хочется спросить про не очень приятную часть матча - первый тайм. До гола почему не получалось у «Зенита» контролировать игру, а ЦСКА имел гораздо больше моментов?

- Это классика, в таких матчах все решают детали. Действительно, соперник лучше начал игру, но потом мы смогли открыть счет, наладить персональную опеку, стали лучше обороняться и контролировать мяч. Во втором тайме, на мой взгляд, контролировали игру и создавали моменты. С божье помощью довели матч до победы, это самое главное.

- Сейчас у вас видоизменилась атака с приходом Соболева. Он сегодня был центрфорвардом, Кассьерра слева, а Лусиано справа. Насколько вам как человеку, который им должен больше всего помогать, сейчас комфортно с ними взаимодействовать в таком сочетании? Насколько наладили взаимопонимание в такой схеме?

- Мне абсолютно комфортно, потому что это три замечательных нападающих - Матео, Саша и Лучи. Уверен, что втроем они еще много голов забьют. Мне одно удовольствие доставляет передавать им мяч. Уверен, что сегодня в том числе такая схема принесла нам победу.

- Если по 10-бальной шкале оценивать свою игру, сколько бы вы себе поставили?

- Восьмерку, это номер на моей спине. Это вообще для меня цифра, приносящая удачу.