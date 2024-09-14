Сперцян открыл счёт в матче «Краснодар» - «Ростов»

В последнем матче дня в Премьер-лиге «Краснодар» играет против «Ростова». Егор Голенков заработал пенальти, но ВАР подсказал арбитру, что решение принято ошибочно. И ростовчане вместо гола в чужие ворота получили мяч в свои. Виктор Са левее центра ворвался в штрафную гостей и пробил в дальний угол, вратарь справился, но отбил мяч на Эдуарда Сперцяна, который с близкого расстояния переправил снаряд в цель - 1:0.

При таком счете «Краснодар» настигает идущий вторым «Локомотив». Соперник - седьмой. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.