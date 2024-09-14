Барриос провёл двухсотый матч за «Зенит»

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос провёл двухсотый матч в футболке санкт-петербургского «Зенита».

Сегодня, 14 сентября, «Зенит» одержал победу на выезде над ЦСКА в рамках восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0. Данный поединок стал для 30-летнего Барриоса двухсотым за «Зенит».

Напомним, Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. На счету хавбека три забитых гола и шесть ассистов в 200 играх.

Действующий трудовой договор колумбийца с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.