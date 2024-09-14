Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с «Зенитом».

- Вас не разочаровал матч, потому что он получился не очень зрелищным?

- Поначалу хозяева имели небольшое преимущество, атаковали. Просто не смогли реализовать свои моменты. Потом сказался класс «Зенита», и он использовал свои моменты. Его победа закономерна.

- Но у питерцев тоже было не так много моментов. Это не удивило?

- В таких матчах очень редко бывает большое количество моментов. Соперники приблизительно равны по уровню, но «Зенит» чуть мастеровитее.

- Считаете, что гости наиграли на победу?

- Раз победили, значит, наиграли.

- Как вам дебют Соболева за «Зенит»?

- Он выглядел не в своей тарелке. Соболев много пропустил. Каким бы футболистом он не был, но самостоятельные занятия - это не та подготовка. Ему нужно время, чтобы набрать игровой тонус.

- С чем связана его замена?

- Соболев много пропустил. Я удивился, когда увидел его в стартовом составе.

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- Вам не показалось, что гол питерцев не вытекал из логики игры?

- Гости хорошо вскрывали фланги, создавали численное преимущество. Во втором тайме могли такой же мяч забить: игрок с фланга без сопротивления наносил удар по воротам. Здесь они превзошли ЦСКА.

- У ЦСКА дебютировал Гуарирапа. Какое впечатление он оставил?

- Он выглядел гораздо лучше Соболева. Отмечу его мобильность. При всех хороших качествах Мусаева, ему этого не хватало. Гуарирапа обладает скоростными качествами и может убежать. Такой игрок нужен ЦСКА. По потенциалу он выше Мусаева.

- Как теперь оцените перспективы команды Николича на первое место?

- Насчет первого места я бы не стал говорить. Трансферы, которые есть у этих двух клубов, несопоставимы. «Армейцы» берут только свободных агентов или в аренду. Глубина состава не такая, как у команд, которые претендуют на титул.

Елена Григорьевская