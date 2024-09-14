В «Зените» отказались отвечать на вопрос о матче с ЦСКА

Максим Погорелов, который в «Зените» занимает пост заместителя генерального директора, не стал отвечать на вопрос о субботнем матче восьмого тура чемпионата России против ЦСКА.

«Всё, спасибо. Всех с победой!» - слова Погорелова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА на выезде с минимальным счётом 1:0. Автором единственного забитого гола стал нападающий Лусиано Гонду, который отличился по ходу первого тайма.

На следующей неделе «Зенит» проведёт два домашних матча – против «Рубина» в Кубке России (17 сентября) и против «Факела» в Премьер-лиге (21 сентября).