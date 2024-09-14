«Зенит» обыграл ЦСКА впервые за два года

В субботу вечером в главном матче восьмого тура Российской премьер-лиги играли ЦСКА и «Зенит». Питерская команда смогла набрать три очка в столице за счёт единственного гола нападающего Лусиано Гонду – 0:1.

Стоит сказать, что «Зенит» обыграл ЦСКА в Премьер-лиге впервые с августа 2022 года. В трёх предыдущих матчах против «армейцев» питерцы дважды проигрывали (0:1, 0:1) и один раз играли вничью (1:1).

Ближайший матч «Зенит» проведёт уже во вторник, 17 сентября, - против «Рубина» на своём поле в Кубке России.

Добавим, что «Зенит» является лидером Российской премьер-лиги.