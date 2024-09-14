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ЦСКА доминировал, но из-за них проиграл «Зениту»: три худших игрока матча

14 Сентября 2024 • 18:51 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Зенит
окончен

Ставим оценки футболистам Марко Николича

Огромный объём работы выполнил Иван Обялков, очень хорош в обороне был Виллиан Роша, качественно отработали Круговой и Зделар, ЦСКА доминировал большую часть матча, но всё равно проиграл. «Зенит», можно сказать, на классе (на фарте) увёз победу.

Из-за кого же случилось досадное поражение ЦСКА? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Марко Николича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
ЦСКА Москва0:1Зенит
  43'Гонду Лусиано (0:1)
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьВиллиан РошаМойзес Роберто  81'Гайич Милан III  33' 64' (Койта Секу ( 64') Обляков Иван  83'Зделар СашаКруговой ДанилЖемалетдинов Рифат 64' (Келлвен Дуглас ( 64'  90') Мусаев ТамерланФайзуллаев Аббосбек 71' (Гуарирапа Сауль ( 71')
Запасные: Мухин МаксимАгапов ИльяШуманский АртемБоков ДанилаЛукин МатвейКисляк МатвейГлебов КириллБистрович КристиянТороп Владислав
Латышонок ЕвгенийКараваев ВячеславНино III  83'Эракович СтрахиньяДуглас СантосБарриос Вильмар  45' 46' (Алип Нуралы ( 46'  81') Гонду Лусиано 72' (Мантуан Густаво ( 72') Вендел Маркус  44' 90' (Ахметов Ильзат ( 90') КлаудиньоКассьерра Матео 90' (Васильев Дмитрий Алексеевич ( 90') Соболев Александр Сергеевич 60' (Ерохин Александр ( 60')
Запасные: Чистяков ДмитрийГоршков ЮрийПедро дос СантосАртур Виктор ГимараесКержаков МихаилМостовой АндрейАдамов Денис
14 сентября. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).
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ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА ЦСКА – «ЗЕНИТ»

ТАМЕРЛАН МУСАЕВ – 4,0. Дебютировал за сборную России, сходу сделав гол+пас. Видимо, эмоционально выработался в игре против Вьетнама и на «Зенит» сил не осталось. Обляков и Жемалетдинов создали Мусаеву по хорошему моменту, которые он благополучно загубил.

Однажды пробил неудачно, однажды замешкался, а должен был решать. Через десять минут «Зенит» наказал ЦСКА за расточительность, а Мусаев пропал с радаров. За весь матч у Тамерлана всего 13 точных передач и минимум касаний в штрафной площади.

МИЛАН ГАЙИЧ – 3,5. Теперь к защитникам, которые создали почву для гола «Зенита». Скидка на Дугласа максимально читалась, но Гайич этот эпизод решил упустить. Просто смотрел серб, как бразилец исполняет голевой кросс.

Милан вообще весь матч был на шаг позади Дугласа Сантоса, получил ненужный «горчичник», свалив Клаудиньо, проиграл три единоборства из четырёх. И был справедливо заменён после часа игры.

МОЙЗЕС – 3,0. Мойзес и первое касание Гонду не сопроводил, и далее форварда упустил. А Лусиано сначала скидкой атаку разогнал, затем сам же завершил. Так и случился победный гол «Зенита».

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Мойзес же и далее уступал аргентинцу в резкости, в понимании игры. Присел на жёлтую карточку, проиграл шесть единоборств из девяти, вообще был каким-то вялым. Странно, что Николич не подумал о замене.

Худший игрок матча
Мойзес Милан Гайич Тамерлан Мусаев Другой, напишу в комментариях
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ЦСКА Москва Зенит

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