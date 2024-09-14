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Канчельскис может получить работу в Европе

14 Сентября 2024 • 18:50 Комментировать

В обозримом будущем Андрей Канчельскис может трудоустроиться в Европе. 55-летний тренер сообщил о ведении переговорного процесса с одним из клубов.

«Веду плодотворные переговоры с одним из клубов. Общаемся, ведётся работа, но до конкретики недалеко», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Канчельскис отметил, что в конце сентября отправится в Европу, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества. При этом экс-игрок «Манчестер Юнайтед» не стал говорить, о каком клубе идёт речь.

«Клуб не назову, но скажу сразу – есть возможность работать в европейском чемпионате», - сказал Канчельскис.
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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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