Канчельскис может получить работу в Европе

В обозримом будущем Андрей Канчельскис может трудоустроиться в Европе. 55-летний тренер сообщил о ведении переговорного процесса с одним из клубов.

«Веду плодотворные переговоры с одним из клубов. Общаемся, ведётся работа, но до конкретики недалеко», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Канчельскис отметил, что в конце сентября отправится в Европу, чтобы обсудить детали возможного сотрудничества. При этом экс-игрок «Манчестер Юнайтед» не стал говорить, о каком клубе идёт речь.