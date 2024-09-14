Матч «Факел» - «Пари НН» пока худший в сезоне РПЛ по xG

В субботу в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги встречались «Факел» и «Пари НН». За 90 игровых минут команды не смогли забить ни одного гола. После финального свистка на табло стадиона в Воронеже остался гореть счёт 0:0.

Если взять модель ожидаемых голов (xG), то «Факел» и «Пари НН» наиграли всего лишь на 0,9 гола. Пока это худший матч текущего сезона Премьер-лиги в плане xG, о чём рассказывают специалисты статистики из Opta.

«Факел» на текущий момент занимает последнее место (5 очков) в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Пари НН» - одиннадцатое (7 очков).